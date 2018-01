Bakom kulisserna: Karin Park från Gagnef gör succé som musikalstjärna i Les Misérables i Oslo

NORGE/OSLO. I Oslo är hon en stor stjärna.

För artisten Karin Park är rollen i Les Miserables det jobb hon haft som mest liknar "ett vanligt jobb".

Det är dags för sminket där Karin ska strax förvandlas till den mobbade, utstötta, prostituerade Fantine.

Det är en lite småbarnstrött version av Karin Park som släpper in oss genom Folketeatrets personalingång och tar med oss bakom kulisserna. Dottern Lydia hade feber inatt. Karin leder oss in i teaterns hjärta, via vindlande gångar och smala trappor. Vi är på väg till maskörerna och i farten passerar vi dörren till orkesterdiket, där några av musikerna har börjat värma upp inför kvällens uppsättning av succémusikalen, den storslagna och överväldigande Les Miserables.

TV: Karin Park om hur hon hamnade i Oslos största musikal:

I Norge är Karin Park från Djura ett namn lång mer vida känt än i Sverige. Fram till sin förra skiva hade hon knappt uppträtt i Sverige. Under sin tid som artist har hon framför allt bott i Norge, men spelat mycket i Europa: England, Tyskland, Frankrike, ja de flesta europeiska länder. Så också i USA, där hon samarbetat mycket med olika producenter.

Vid stoppet sätter sig Karin i frisörstolen hos maskören Elisabet Mainy för att genomföra steg ett i transformationen från Karin på 2000-talet till Fantine på 1800-talet. Hon får på sig en kort, tovig peruk i Pluppstil. Det går ganska fort och vi fortsätter färden i de trånga spiraltrapporna upp i teatern, mot Karins loge.

Rollen som Fantine i Les Miserables är det jobb Karin haft som mest liknar ett ”vanligt jobb” på många år. Det innebär en stabilitet, som inte är helt tokig när man som Karin just har bildat familj. Och succé blev det. Musikalen har sålt 120000 biljetter, och är den största publiksuccén i Norge någonsin. Givet att Norge har drygt fem miljoner invånare, så kommer alltså två procent av norrmännen ha sett föreställningen.

- Det har varit fullt varje kväll! Publiken kommer från hela världen, det finns en trogen skara Les Miserables-älskare, vissa fans har sett musikalen 14 gånger. Vissa kommer för att få gråta. Under min audition sjöng jag ett av mina huvudstycken ”I dreamed a dream” på mitt eget sätt. Men det vara bara att återgå till ursprunget där – vissa saker lattjar man inte med, helt enkelt. Karin ler snett.

Karin fick frågan om att komma på audition och sjunga för huvudrollen i Les Miserables.

- Jag blev överraskad när jag fick frågan, det var såklart roligt att vara påtänkt. Men jag har ju ett visst sorgmod när jag sjunger, det var det de var ute efter. Fantine blir mobbad, utstött, prostituerad och sjuk. Det är intressant ändå, jag har en specifik artistprofil, men trots detta är det min röst som ger min möjligheter att prova en massa olika saker på många olika platser i världen.

Hemma har Karin lilla dottern Lydia, 10 månader. Möjligheten att spela Fantine i Folketeatrets uppsättning av Les Miserables har varit helt beroende av hennes man Kjetil.

– Han har varit en pärla.

Det var inte helt självklart detta med att få barn. Det nya livet kräver sitt och för Karins var det inte helt okomplicerat att föda barn. Men det blev snabbt bra. Och det har varit en förutsättning för att Karin ska kunna delta i det inledande arbetet med produktionen.

Lydia föddes i slutet av mars. I maj började de förberedande mötena och seminarier för att planera föreställningen. I juni repeterade ensemblen varje dag.

- Hur ska man kunna förbereda sig inför att ett nytt liv ska komma? Jag hade bokat in ett DJ-gig i april, en månad efter beräknat födelsedatum. Men jag frågade mamma vad hon tyckte om saken, och hon var tveksam där... Så jag avbokade. Sett i backspegeln hade det inte varit aktuellt alls, säger Karin förstagångsföräldern och skrattar.

Karin avbryter sig för att gå och stoppa in sin matlåda i kylen. Vi har nu kommit till hennes loge, en ganska rörig sådan, som hon delar med Mariann Hole, en av de andra huvudrollsinnehavarna – med en mindre trivsam karaktär än Karin. ”Jag speler fru Thénardier, den slemme, den som lever när alla andra dör”, säger hon när hon gör ett inhopp i logen.

– Men hon är helt ljuvlig, egentligen! utropar Karin.

”Hon är litt onyansert”, ler Marianne innan hon slinker vidare till sminkösen.

Karin må vara huvudrollsinnehavare, men någon lyx har hon inte i logen. Leksandsbrödet ligger i egen låda intill sminket, och hon trycker ut mjukost på en av brödskivorna – ett välbehövligt mellanmål.

- Jag måste ha en liten knäckemacka. Vill ni också ha? Det här tunnknäcket med blåbär och kanelsmak är min favorit. Och jag har fått mina kolleger här med mig – jag kånkar alltid bröd med mig från Sverige för att kunna leverera till mina medspelare. Det började med att jag serverade Leksandsbröd med Gustavskorv i pauserna. Och nu spisar alla Leksandsbröd, säger Karin glatt på "svorsk".

Högtalarna talar om för oss att det är uppvärmning, och vi går dit. Musikalartisterna kör en egen variant på gruppträning: yogainspirerade rörelser, knäböj, burpees, situps och armhävningar till Meghan Trainors "Me too" med textraderna ”I thank God every day (thank God) That I woke up feelin' this way” och Circle of life med Elton John. Några av de tolv som deltar på uppvärmningen är helt inne i sig själv, medan andra flamsar med varandra. Vi fnissar lite åt ett djungeldjur som är helt inne "i zone", lite divalater anas. Ett fniss som fastnar i halsen när vi sedan inser att mannen i fråga är uppsättningens stora stjärna.

Karin sköter sitt eget smink – ja, delvis i alla fall.

- Jag sminkar kroppen 1800-talsskitig, börjar ganska fräsch som en fabriksarbetande kvinna, men det går utför för mig, och på scen sminkas jag till prostituerad av medspelarna. Sen dödssminkar jag mig själv, med svarta ringar under ögonen och blod under näsan.

Dystert à la 1800-tal. I logen finns också en synt. Karins roll innebär en lång paus i mitten på föreställningen – efter att hon dött och innan hon går in på scen som ängel. De flesta andra av skådisarna spelar flera roller, men Karin har ett sådant karaktäristiskt utseende, så hon får bara spela Fantine. Då har Karin möjlighet att ”får ur sig” annat kreativt som bubblar upp. Föreställningen följer hon samtidigt via de högtalare som finns uppsatta överallt i logedelen av teatern.

Det ropas ut ett ”fight call” i högtalarna som finns överallt bakom scenen och alla loger. Slagsmålsscenerna ska gås igenom på scenen – det går stundtals vilt till på scenen men ingen får bli skadad på riktigt. Musikalartisterna får jobba på smidigheten, det är inte bara röst som krävs för att lyckas på de stora musikalscenerna.

Karin går till omklädningsrummet där musikalartisterna gör klädombytena under musikalens gång. Det är trångt, stämningen familjär. Man pratar om det kommande julfirandet och hjälper varandra att skita ner sig på 1800-talsvis.

Makeupsvamparnas färger går i brunt, svart och färgerna för ett blåmärkes olika faser: rödaktigt, blåsvart, grönt och gult. Det här är inget ställe var sig för den pryda eller klaustrofobiskt lagda. "Nästa gång jag kommer till Sverige kommer jag bli igenkänd för min rumpa", utropar Monica Dybwad, som spelar prostituerad på ett av Paris horhus, medan hon klär om. Hon syftar på oss, med kameran i högsta hugg. Varmt är det också. "Fantastiskt mustigt" är Karins beskrivning av doften i omklädningsrummet under musikalens gång.

Helt ny på teaterscenen är Karin Park inte, hon har spelat Marit i Himlaspelet här hemma. För att inte tala om rollen som Askungen som hon hade när 6:orna i Djura skola satte upp pjäsen. Men det visste regissören i Norge inget om när han kallade henne till audition.

Och det är förstås också en bit från Askungen i Djura till Fantine i Oslo.

- Men det är intressant, min roll som Marit och som Fantine är på pricken densamma, reflekterar Karin.

Karin Parks karaktäristiska – unika - röst har en svärta och hon har jämförts med Karin Dreijer-Anderssons och Björk. Själv jämfört Karin sin röst med Grace Jones. Den dystopiska nyansen i rösten gör att hennes Fantine har nerv.

När Karin erbjöds rollen bestämde hon sig för att avboka alla andra planer för året – till producentens överraskning. Han trodde inte att Karin skulle kunna pressa in detta i sin kalender. Men Karin är nöjd över valet att tacka ja.

- Jag funderade noga, nog förstod jag att detta skulle ta mycket tid och energi. Jag lät magen styra – det är där jag alltid landar i mina beslut. Jag fick feeling, det här kändes spännande!

Under sin paus hinner Karin jobba vidare med andra projekt. Under sin paus ringer hon och hör efte med Kjetil hur lilla febriga Lydia mår. Sen pratar hon med sina bandmedlemmar, regissören Thomas Knights och DJ och producent Nick Sheldon, i Pandora Drive med bas i London på FaceTime.

- I just died, inleder hon konversationen med brittisk accent och skrattar lite rått medan hon filmar sig själv, sminkad i sot och blod som rinner under näsan.

Trion har just lanserat singeln ”Albino Heart” och EP:n kommer ut den 12 februari. De planerar sin release av nya EP:n på Alla hjärtans dag – en konsert med temat: ”A Valentine’s day Antidote: For people not in love.

Albino heart, vad betyder det?

– Det handlar om vad som händer om man inte tillåter sitt hjärta att älska. När man längtar efter kärlek, men den känns så långt borta att din kropp nästan är avdomnad eller förlamad – som att hjärtat inte har något blod.

Apropå utan blod, hur påverkar det dig att dö på scen varje kväll?

- Jag distanserar mig från det. Jag kan inte gå in för mycket i det, då börjar jag gråta på scen. Publiken får stå för känslorna, jag är instrumentet här. Skulle jag gå in i det fullt ut skulle jag brista i tajming, glömma bort mig. Det kan jag göra på mina egna konserter, fångas i stunden och gå in helt i musiken, interagera med publiken.

Men även om strukturen är densamma varje kväll här på teatern upplever Karin ändå föreställningarna annorlunda.

- Jag känner energin från publiken, den är olika varje kväll. Jag känner dem som gråter. Under sista scenen kommer jag ut som en ängel, och då ligger ljuset även på publiken. Då brukar jag passa på att kika på folk.

Via arbetet med Les Miserables har Karin fåt många inspel hur hon ska jobba med musiken som helhetsupplevelse.

- Tänk att sjunga i en musikal som jag själv har skrivit! Det är en dröm jag har. Jag brukar visualisera drömmar, för att göra dem möjliga att genomföra. ”Dreamers market” – det är ett av mina motton.

Les Miserables i norsk verision är en omtumlande upplevelse. Vi går hem helt slut av alla upplevelser, det maskineri som produktionen innebär, de dånande trummorna, röken, allt drama, all passion och av att ha gråtit ur sig helt av att ha tagit till sig den miserabla historien. Lite dalapatriotiskt stolta är vi också över att vår stjärna är så stor här i Oslo.

"Do you hear the people sing", stycket som sjungs genomgående genom musikalen, ringer i öronen i flera dagar efteråt.

KARIN PARK

Karin Park är född och uppvuxen i Djura.

Familj: Maken Kjetil Nernes, sångare och frontman i det norska rockbandet Årabrot. Dottern Lydia, 10 månader.

Karin släppte sitt debutalbum "Superworldunknown" 2003 och fick priset som Årets nykomling på Norges motsvarighet till den svenska Grammisgalan. Hon har sedan dess rört sig mot en mer elektronisk inriktning och medverkade 2015 i den norska Melodifestivalen. Fick priset för Årets artist på Dalecarlia Music Awards 2015. Aktuell i rollen som Fantine i Les Misebables, som spelas för fulla hus på Folketeatret i Oslo

Les Misérables är den musikal i världen som sammanhängande har spelats längst.