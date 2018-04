Vårsoaré ska ge pengar till mer skolmaterial i By – "det ska ge lite guldkant i tillvaron"

By utvecklingsgrupp fick reda på att By skola hade ont om material till aktiviteter och undervisning. Liksom tidigare när utvecklingsgruppen hjälpte till med att bygga ett uteklassrum, har man nu beslutat om att åter stötta skolan.

För att få ihop dessa pengar arrangeras det en vårsoaré i Vadsbro missionshus nu på söndag.

– By utvecklingsgrupp arbetar hela tiden för att folk ska flytta hit och trivas. En viktigt del i detta är att vi har en bra skola. Det är för att värna om den som vi samlar in de här pengarna, säger Inger M Eriksson, ordförande i By utvecklingsgrupp.

Hon påpekar noggrant att By utvecklingsgrupps initiativ inte har någon udd riktad mot Avesta kommuns hanterande av skolan. Även om hon i det här fallet ändå tycker att kommunen prioriterar "hel fel saker".

– Även om det har väckts en del förvåning att det inte finns material så ska vi se det här som att sätta lite guldkant på tillvaron både för lärare och för elever.

Soaré betyder i princip aftonunderhållning, så det är det som väntar besökarna. I det här fallet sång och musik. Programmet är uttänkt så att elever och även tidigare elever från By skola ska uppträda. Även mer etablerad sångare och musiker deltar, som Heléne Thunberg, David Johansson, Mikaela Eriksson liksom systrarna Dalton och enligt Inger M Eriksson ställer alla upp gratis.

– Heléne, David, Mikaela och systrarna Dalton har tidigare gått i skolan. Det kan vara en sporre för dem som går i skolan nu. Det är toppen att de ställer upp gratis, att de känner för sin skola. De ställde upp direkt utan att tveka, fast de är ganska upptagna allihop.

Vad exakt som händer med de insamlade pengarna efter vårsoarén är inte helt klart enligt Inger M Eriksson.

– Efter soarén ska vi se hur mycket pengar vi har. Först då sätter vi oss ner med skolans ledning och diskuterar vad som ska köpas in.