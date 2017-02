Stora Ensos vinst faller – ska spara 50 miljoner euro

Stora Enso skriver i rapporten att företaget ska inleda ett vinstförbättringsprogram för att minska kostnaderna med 50 miljoner euro per år och det ska ha fullt genomslag under 2018. Hur det ska ske framgår inte av rapporten.

Nettoresultatet har minskat med 86 procent om man jämför det fjärde kvartalet 2015 med motsvarande period 2016. Under oktober till december 2016 gjorde bolaget en nettovinst på 76 miljoner euro, jämfört med 360 miljoner ett år tidigare.

På aktiemarknaden har det varit ett kraftigt fall för bolaget. En timme efter att rapporten blivit offentlig hade aktien gått ned med sju procent.

Stora Enso har också redovisat hur bolaget gick för hela 2016 och även där är det en nedgång jämfört med 2015. Då gjorde bolaget en nettovinst på 814 miljoner euro och 2016 blev det en vinst på 541 miljoner, en nedgång med 33 procent.

Bolaget ger framför allt två förklaringar till nedgången under det senaste kvartalet. Sedan maj 2016 har Stora Enso dragit ett bruk i Beihai i Kina. På grund av att anläggningen körs in minskade vinsten med 25 miljoner euro skriver bolaget. Företaget hoppas att verksamheten i Beihai bryter förlusttrenden under det första kvartalet 2018.

Det är också historiskt låga priser för lövvedsmassa vilket påverkar bolagsdelen Biomaterials negativt med 35 miljoner euro.

Stora Enso har ju tidigare meddelat att bolaget ska investera 9,1 miljoner euro i finska och svenska bruk för konsumentkartong, vilket bland annat ska göras i Fors. Vd:n Karl-Henrik Sundström skriver följande om satsningen: "I januari meddelade vi att vi kommer att investera totalt 9,1 miljoner euro för att fortsätta kommersialiseringen av mikrofibrillär cellulosa (MFC) inom kartongförpackningar." "MFC är ett material som vi tror mycket på då det är ett mycket starkt materia tillverkat uteslutande av förnybar råvara. Det kan ersätta fossilbaserade material, som plast, på många olika områden".

Om affärsområdet papper, som Kvarnsvedens pappersbruk tillhör, skriver vd:n "Division Paper avslutade året mycket starkt trots en fortsatt svår marknad".

Företaget kommer att höja utdelningen till aktieägarna från 0,33 euro per aktie till 0,37 euro per aktie för 2016.