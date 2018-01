Stor gamingshow var på gång till Koppardalen – Avestabördige Linus Wecksell vann första säsongen

Gamerz, det heter den stora gamingshowen som hade världspremiär i våras på flera onlineplattformar(som Youtube och Twitch). I februari och mars ska nästa säsong spelas in.

Företaget bakom Gamerz, Internation Format Group(IFG), hörde i slutet av 2017 av sig till Avesta kommun för att sondera terrängen och se om det fanns möjlighet att spela in gaming-showen i Koppardalen.

– Vi har skickat förfrågningar till ett femtiotal kommuner, där Avesta är en av dem, säger vd:n på IFG, Fredrik Ivansson.

I dagsläget sitter IFG i förhandlingar med ett fåtal utvalda kommuner. Ivansson vill dock inte avslöja vilka kommuner det nu står emellan, samtidigt som han inte avfärdar Avesta som ett alternativ. Men en som gör det, åtminstone för i år, är Avestas kommunalråd Lars Isacsson (S).

– Det blev inget av den här gången. För oss blev det lite för mycket kostnader och för kort om tid, skriver han i ett sms till tidningen.

Isacsson stänger dock inte dörren helt för att samarbeta med Gamerz i framtiden.

– Det är ett intressant upplägg dock och vi kan kan komma att göra något med dem i framtiden.

Även om det inte blev någon inspelning den andra säsongen så har inte Gamerz saknat Avestakoppling. Avestabördige Linus Wecksell, bror till Counter-strike-stjärnan Jesper Wecksell, var nämligen med i den första och hittills enda säsongen av Gamerz House.

– Jag vann hela säsongen, säger Linus Wecksell.

När han var med och tävlade spelades programmet in i utkanten av Stockholm. Linus Wecksell tror att Avesta skulle kunna bli en bra inspelningsplats för Gamerz House.

– Avesta är en väldig CS-kär stad. Jag tror att det skulle bli bra.

Se finalen i 2017 års upplaga av Gamerz

Deltagarna i programmet stängdes in i ett hus för att spela dataspelet Counter-strike GO. De som var med i tävlingen längst var instängda i 21 dagar. Linus kom in lite senare än så.

– Jag var en så kallad challenger och togs in de sista tio dagarna. Då fick jag komma in i huset för att tävla om en plats på bänken. Efter det fick jag vara med i ett av lagen.

Vinsten innebar att Linus Wecksell fick möjlighet att spela Counter-strike på heltid och att livnära sig på sitt spelande. Nu bor han i Los Angeles.

– Jag vann ett proffskontrakt på sex månaders tid som skulle göra att jag kunde leva på att spela CS.

Är det det du gör i dag?

– Nej, vi spelade för deras organisation i tre månader men vi höll inte ihop på grund av delade ambitioner vilket ledde till att jag tog min egna väg. Jag valde att hoppa av för att spela med ett lag i USA, Tempo Storm heter vi.

Har du tävlat mot din bror, Jesper, än?

– Nej, jag spelar i USA och han hemma i Sverige. Det har inte riktigt blivit så. Man spelar nästan bara i sin egen region. Men han stöttar mig och jag stöttar honom.