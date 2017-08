Kronofogden skyldig privatperson pengar – har JO:anmälts: "Vi ber om ursäkt"

Mer läsning för dig som är pluskund:

Avestabon är missnöjd över att Kronofogden inte har betalat tillbaka pengar till honom. Han hade från början en skuld som Kronofogden krävde in. Mannen betalade tillbaka pengarna, men när skulden var betald fortsatte det att dras pengar från hans lön, uppger han i sin anmälan.

Han ringde myndigheten och då upptäcktes det att det dragits 5700 kronor för mycket. Efter att det gått en vecka, från telefonsamtalet, utan att pengarna betalats tillbaka gjorde mannen en anmälan till JO. Justitieombudsmannen begär nu att Kronofogdemyndigheten ska redovisa sin syn på vad som har hänt.

Medarbetare på Kronofogdemyndighetens kundtjänst bekräftar att myndigheten fick in 5730 kronor "för mycket" och att det återbetalades den 11 juli i år.

– Jag vill be som ursäkt till kunden som har blivit drabbad. Det är aldrig bra om det dröjer när något ska betalas tillbaka, säger Fredrik Eckmyhl, tillförordnad enhetschef på medelshanteringen hos Kronofogden.

Han säger att det under en tid har varit längre handläggningstider än normalt. Han uppger att myndigheten har satt in flera åtgärder för att minska handläggningstiderna. Det har gett resultat, men semesterperioden gör att förändringen inte går så snabbt som önskat. Anledningen till trasslet är att myndigheten har bytt system för in- och utbetalningar under året. I mars skedde det stora skiftet.

Ni kräver in pengar från privatpersoner – borde ni inte ha ordning på återbetalningarna?

– Absolut. Majoriteten av pengahanteringen sker maskinellt. På grund av systembytet är det inte optimalt just nu. Vi kontaktar och ber om ursäkt och säkerställer att pengarna kommer fram, säger Fredrik Eckmyhl.