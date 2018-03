Älskare och pojkvänner tog de intima bilderna – nu visar Jenny Rova allt i sin prisade fotobok

Hon föredrog att läsa och skriva och fotograferandet var absolut inget för Jenny Rova när hon växte upp i området kring Långshyttan, Garpenberg och Dormsjö i södra Dalarna. Det är först när hon träffade andra pojkvännen i boken, som hon blev intresserad av foto. Då var Jenny 22 år och han lärde henne grunderna så pass att hon valde att utbilda sig i foto och läste ett år på Hola folkhögskola i Kramfors och därefter på högskolan i Prag.

– Jag läste främst till dokumentärfotograf, men började arbeta mer konstnärligt efter flytten till Zürich i Schweiz, säger Jenny Rova som har haft många utställningar genom åren, speciellt under de senaste tre.

Hon har även sålt fotografier till bland andra Zürich konstsamling, men det har inte gått att leva på enbart konsten och Jenny arbetar därför två dagar i veckan på en restaurang i Zürich. Inom fotograferandet föredrar hon att jobba konceptuellt och låter idén ta över det traditionella estetiska och gör idén till själva konsten.

– Det viktigaste för mig är hur jag komponerar bilden, hur den ska presenteras och varför. Det är stämningen i bilden som är betydelsefull för mig inte hur skarp den är, säger Jenny Rova som föredrar att fotografera personer hon har en relation med.

– Det mest intressanta med fotograferandet för mig är hur vi ser på varandra och vad det kan transportera. Det är mer fascinerande att fota ett intressant ansikte än ett vackert ansikte.

Båda hennes fotoböcker handlar om kärlek och relationer. Den första kom ut 2015 och den andra, "Älskling – a self-portrait through the eyes of my lovers" 2017. Den andra består av 55 bilder fotade mellan 1992 och 2017. Alla är på Jenny Rova och tagna av nio av hennes tidigare pojkvänner och älskare och av sin schweiziske man som hon bor tillsammans med nu. Någon enstaka pojkvän finns inte med i boken.

– Min allra första pojkvän hade jag i gymnasiet. Det var runt 1990 och vi var tillsammans i två år. Vi reste mycket ihop och nu när jag tog kontakt med honom, visade det sig att han inte hade tagit en enda bild på mig. Men det var en annan tid också, innan tmobiltelefoner och digitala kameror, säger Jenny och förklarar att bilderna är kronologiskt ordnade.

– Idén bakom min bok är att jag var intresserad av se om det var möjligt att göra ett självporträtt genom andras ögon, i det här fallet de personer jag haft förhållanden med. Jag har den känslan och idén att vi uppstår i den andras ögon; hur du tittar på mig, skapar mig på ett sätt.

Bilderna som är tagna av den andra pojkvännen i boken har ett tydligare syfte än de första. Här finns erotiskt laddade svartvita nakenbilder och det är också den här pojkvännen som lär Jenny Rova grunderna i fotografi. Genom bilderna följer vi Jenny Rovas personliga mognad fram till de moderliga bilderna tagna av hennes man.

– Man är 19 och har en annan blick och allt är möjligt. Sedan smalnar livet av ju äldre man blir. Man har andra erfarenheter, men allt är inte längre möjligt att göra. När man är yngre så har man kanske mer sexuella relationer. Som äldre får man annan form av relation som mer går genom ögonen än då relationen var mer kroppslig, säger Jenny Rova och fortsätter:

– Det som är speciellt med alla de här bilderna i boken är ju att de är alla tagna i privata situationer, det är inte alltid sexuella bilder, men det är privata situationer som inte var tänkta att visas upp eller publiceras. Så den här boken är mer som en fråga eller ett experiment. Och då är det intressant att se vad som händer om man flyttar en sorts bilder från det privata rummet till det allmänna, det offentliga. Vad händer med bilderna när vi tittar på dem?

Fakta

Namn: Jenny Rova.

Ålder: 45 år (född 1972).

Familj: Man Bruno och sonen Leo, 12 år.

Bor: Uppvuxen i Dalarna och Järna , bor sedan 2001 i Zürich, Schweiz.

Gör: Konstnärlig fotograf och bartender.

Utbildning: 1996–1999 FAMU (Filmová a Televizni Fakulta Akademie Múzickych Umen) i Prag och 2001–2004 HGKZ (Hochschule für Gestaltung und Kunst) i Zürich.

Aktuell: Har tilldelats Stora fotobokspriset på 60 000 kronor för boken "Älskling – a self-portrait through the eyes of my lovers" med motiveringen: ”Ett utlämnande och ömsint verk som i sitt enkla och originella koncept både komplicerar rollen som fotograf och samtidigt skildrar en kvinna som undersöker den manliga blicken och tar kontroll över den”.

Fotobokspriset 2018: Till Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers förbund kom det in 96 böcker och juryn valde ut fem: Gunnar Smoliansky, Stephen Gill, Stefan Bladh Inka och Niclas Lindergård samt Jenny Rova. Den 10 mars tog Jenny Rova hem priset.