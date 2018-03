Adam åker Vasaloppet åt SVT med 15 kilo kamerautrustning på ryggen – för femte gången: "Är hatkärlek"

SE OCKSÅ:

Adam Karlsson, 27, var en av landets mest lovande skidorienterare (junior-VM-guld i stafett och silver individuellt 2011, och debut i senior-EM året därpå), men la av med elitidrotten tidigt och blev i stället en av Vasaloppets största men mest okända hjältar.

Det är han som tillsammans med kollegan Carl Magnusson gjort SVT:s speciella webbsändningar med först Rickard Olsson och nu för andra gången Brita Zackari möjliga. Medan den skidande reportern får koncentrera sig just på att åka skidor – och prata med tävlande – under de maratonlånga sändningarna från Sälen till Mora så kånkar Karlsson och Magnusson på utrustning. Den ene åker med sändningsryggsäck på ryggen och kamera i handen och den andre agerar tekniker, innan de byter efter halva vägen.

På söndag ger de sig ut för femte gången.

– Det är en av höjdpunkterna på året, men samtidigt är det en hatkärlek. Man hinner glömma hur jobbigt det är, säger Karlsson som just det här året mest oroar sig för kylan.

Temperaturen kröp nedåt 30 minusgrader under Öppet spår i måndags, och prognosen inför söndagsmorgonens start i Berga by har visat stadigt fler minusgrader ju närmare man kommit. Just nu pekar det mot tolv minus i starten och långt in på dagen.

– Jag vågar knappt kolla längre, det går lite mellan hopp och förtvivlan. Vi har inte jättehög hastighet men samtidigt vill man inte klä sig för varmt, för svettas man massor kommer man bli kall senare i stället, säger Karlsson.

– Men det handlar inte bara om komforten, utan också om tekniken. Är det riktigt kallt kan den börja strula, och det är inte så jäkla kul att dra av sig en vante och börja pilla i 20 minusgrader.

Hur är det annars att åka med all utrustning, har ni speciella skidor?

– Nej, vi åker på våra egna trots att vi har 15 kilo på ryggen. Det man får göra är att korta ned fästzonen, eftersom man blir tyngre och trycker ned en större del av skidan hela tiden. Samtidigt är det viktigt att ha bra fäste, för eftersom man har kameran i ena handen kan man bara åka med en stav, så man diagonaler hela tiden. Tuffast är faktiskt när det är platt, eftersom reportern kan staka på med två stavar, då behöver man stå på för att hänga med. Utför går det bra, för då kan man manövrera bättre som gammal skidåkare, och uppför är det inga problem för då går man ändå.

Nytt för i år är att SVT:s skidexpert Johanna Ojala kommer att åka med ekipaget och hålla Zackari sällskap i spåret.

– Det ska bli spännande att se, det är första gången som vi ska försöka fånga två åkare på bild hela tiden, det blir ett moment till för oss. Men vi har kört lite tester tidigare under säsong, och det känns som att det kommer bli bra. Brita och Johanna har hittat varandra och fått en bra synk i hur de kommer att lägga upp det. Johanna har ju åkt väldigt mycket skidor och är väldigt skidnördig, men hon har aldrig åkt Vasaloppet innan, så där blir Brita experten eftersom hon åkte i fjol, säger Karlsson.

– Det blir nog mer dynamik i det här upplägget också. Tidigare år, både med Rickard och Brita, så har jag och Carl fått gå in och prata i sändningen när de blivit för trötta. Nu kommer Brita och Johanna ha varandra att prata med, så det blir nog skillnad. Och Johanna borde inte bli trött på samma sätt av skidåkningen, även om tiden kommer ta ut sin rätt för henne också.

Följet startar i femte startled, tillsammans med veteranklubbens medlemmar (de som fullföljt minst 30 Vasalopp) och slipper på så vis den värsta trängseln i första backen, men brukar ändå behöva en bit över elva timmar på sig för att nå Mora.

– När man kommer uppför första backen märker man ganska snabbt vilka åkare man har runt sig, om det är sådana som vill stanna och prata eller som har bråttom. Det brukar vara en härlig blandning av människor.