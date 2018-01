85 547 abonnemang i Dalarna använder NIX – antalet anmälningar om överträdelser minskar

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Lista: De mest jagade skotermärkena i Dalarna – så tjänar du tusenlappar på att sälja eller köpa skoter

Allt fler vägar saltas – trots alla protester: Därför har Trafikverket sänkt gränsen för när en väg ska saltas

Sälj dina prylar och klara fattiga januari – här är de hetaste sakerna att kränga

SÅ KÖPER DU PLUS

Under 2017 ökade antalet telefonabonnemang i Dalarna som är anslutna till NIX-registret till 85 547 stycken. Detta meddelar NIX-Telefon i ett pressmeddelande. En Sifoundersökning visar även att allt fler svenskar uppskattar NIX-tjänsten och statistik från Konsumentverket visar att antalet överträdelser sjunker kraftigt.

– Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att NIX ska ge konsumenterna ett gott skydd mot oönskad telefonförsäljning. Det är glädjande att allt fler använder tjänsten och tycker att den fungerar, säger Mats Rönne, ordförande i föreningen NIX-Telefon, i pressmeddelandet.

Statistiken visar att Konsumentverket under 2017 fick in totalt 51 anmälningar om telefonförsäljare som inte har respekterat NIX-registret. Den siffran kan jämföras med 276 anmälningar under 2016.

NIX-Telefon skriver i pressmeddelandet att en nyligen genomförd Sifoundersökning visar att 94 procent av svenskarna känner till NIX, och att 73 procent tycker att spärrtjänsten fungerar väl eller mycket väl.

– Den är viktigt att den som har nixat sitt nummer upplever att tjänsten fungerar. Även om antalet anmälningar sjunker måste det fåtal oseriösa aktörer som inte respekterar NIX få kännbara straff. I fjol kom flera hårda domar i Patent- och marknadsdomstolen som förhoppningsvis kan ha en avskräckande effekt, säger Mats Rönne.

Fakta om NIX-Telefon:

– Startades 1999 och är ett initiativ från de branscher som i stor utsträckning jobbar med telefonförsäljning, bland annat banker, försäkringsbolag, insamlingsorganisationer, och mediehus.

- NIX är en kostnadsfri spärrtjänst för den som inte vill bli kontaktad av telefonförsäljare.

- NIX omfattar fasta och mobila abonnemang för privatpersoner och vilande företag.

– Spärregistret omfattar i dagsläget cirka tre miljoner abonnemang.

- Den som vill anmäla sig till NIX-Telefon kan ringa 077-228 00 00 och följa instruktionerna. Mer information finns på www.nixtelefon.org.

Källa: NIX-Telefon

APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem vår app för iPhone och Android här