TV: Hemma hos konstnären och bildterapeuten Åsa Karner: "Det finns de som målar sin sjukdom innan den bryter ut"

Vid vägskylten Bispbergshyttan breder fälten ut sig. Det är samma känsla som vid havet. Vid horisonten går några får och funderar. Tysta driver de i det höga gräset som båtar i lugnt vatten.

Åsa Karner bor i en vägkorsning. "Down the crossroad." Du vet, det där med att välja väg, som bluesen så ofta tematiserat: "I´m stuck at the crossroad and don´t know where to go". Åsa har gjort många val. I dag är kombinationen perfekt, den att vara både konstnär och bildterapeut. Och om vi ska vara noga bor hon i en T-korsning. T som i Tavelkonst och Terapi. Den gamla gården som hon och sambon, smeden Erik Vargtand huserar på är som en galär, förtöjd vid en egen brygga, i en egen sagohamn på landsbygden.

– Jag kommer från Orsa, men det är här jag trivs bäst, på de vida slätterna mellan Stora Skedvi och Säter.

En inspirationskälla är det öppna landskapet, men kanske än mer det inre landskapet.

– Nuet är mitt konstnärskap. När jag står vid målarduken tänker jag inte. Ögonblicket styr. Det påverkar allt, val av färger och penslar.

I Orsa jobbade Åsa Karner med bild, barn och ungdomar. Hon var även knuten till socialtjänsten i ett öppenvårdsprojekt.

– Det var då jag började använda bilden för att komma vidare i samtalet med barnet som har det tufft.

Hon minns ett möte, ett speciellt möte.

– Det påverkade mig starkt, inte minst när jag senare väljer att utbilda mig till bildterapeut.

Det var under ett terapisamtal.

– Vi sitter och ritar med varsin penna, sådär som man gör medan man lyssnar. Plötsligt ropar tjejen som jag för samtalet med; "Titta!". I sitt omedvetna klotter på pappret ser hon den traumatiska händelse hon för en tid sedan varit med om. Det skedde på en specifik plats. Så vi beger oss dit. Och nu börjar hon, med gott resultat, att bearbeta det jobbiga hon burit på. Det var ett möte som fick mig att förstå vilken stor roll bildskapandet kan ha när du tittar på hur du egentligen mår.

Åsa Karner tycker vi förlorar oss i det mätbara.

– Resultatet av mina tidigare val är att jag fylls på idag snarare än töms. Är världen svår målar jag mig i balans.

Tanken var, när hon tog tjänstledigt från jobbet i Orsa, att konsten skulle få fritt spelrum.

– Jag började på en folkhögskola. Här skulle målas. Men lektionerna bestod nästan bara av teknikövningar. Så jag fick använda nätterna för att måla som jag ville. Det var färg, färg och ännu mer färg.

Idag är det många som söker sig till Åsa för att hitta sin kreativitet.

– 2009 utbildade jag mig till bildterapeut. Det föll sig naturligt utifrån mina erfarenheter från arbetet på grundskolan i Orsa och utifrån mitt stora intresse för måleri.

Vad kan hända med mig om jag går en kurs hos dig i bildterapi?

– En upplevelse kan vara att du kommer närmare dig själv, närmare din glädje, sorg, ensamhet. Det kan hända att du blir berörd av dig. Det är också att växa.

Kan man måla bort en höstförkylning?

– Ta dig tid, prova. Det blir säkert inte sämre, förmodligen tvärtom.

Åsa berättar om en kursdeltagare som försökte måla det hon just då upplevde som jobbigt i kroppen.

– Under en längre tid hade hon burit på en känsla i leder och höfter. Hennes kreativa målande var ett försök att visualisera den känslan. Bilden blev också häftig.

Veckan efter går samma person på en hälsokontroll och gör en kroppsscanning.

– Gissa om hon blir förvånad när det ur scanningsapparaten kommer en bild som på pricken ser ut som den bild hon med penslar och färg några dagar tidigare själv skapat.

Hur tolkar du ett sådant sammanträffande?

– Att du kan komma långt med de utmaningar som rör sinnena och kroppen om du lyssnar inåt. Det finns de som målar sin sjukdom innan den bryter ut, som målar sig starka igen.

Under vårt samtal målar Åsa. På nära håll har jag filmat hennes arbete och vid flera tillfällen har jag hukat för att inte vara i vägen. Innan vi skiljs åt spänner vi upp en glasskiva framför kameran. När jag säger "Nu!" målar hon ett öga. Magi.

– Om vi skulle ta tid till att lära oss att se inåt skulle vi finna många svar. Men det betyder inte att vi ska blunda för den yttre världen. Jag önskar verkligen att den blir bättre för många, många fler människor.

