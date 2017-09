Ett efter ett poppar husen upp likt små svampar i Faluns nya stadsdel. Det omfattande bygget i Lilla Källviken inleddes senhösten 2013 och i dag har över hundra fastigheter upprättats i det 40 hektar stora skogsområdet. Någon gång kring år 2022 ska cirka 350 bostäder av olika slag stå klara. Vi fick följa med in i ett av de färdiga husen och ett hus som fortfarande är under byggnation. Häng med in och kika!