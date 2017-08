Fyra starka trender hösten 2017 – "ljust och fräscht" får ge vika

Inredningsdesign förändrar sig betydligt långsammare än till exempel klädmode. Det är av naturliga skäl – vi kan inte byta ut hela vår inredning två gånger per år. En soffa, nya tapeter eller ett kök är en investering vi gör för framtiden. När vi pratar om vad som är modernt varje vår och höst, är det mest små justeringar av redan etablerade stilriktningar. Trendexperten Stefan Nilsson menar att en inredningstrend överlever i snitt ungefär tre år:

– Det baserar jag på att en företeelse först ska lanseras, vi ska förfasas eller förtjusas av den, sedan ska den börja spridas via först små exklusiva butiker och sedan via de stora kedjorna. Och till slut börjar vi tröttna på den.

Vi är bara lite ointresserade av att köpa nytt just nu. Och då kommer mycket att handla om färg i stället.

Inredningen för hösten 2017 har alltså byggts upp under några säsonger vid det här laget. Det ”ljusa och fräscha” som varit dominerande under princip hela 2000-talet har allt mer fått ge vika för färg. Vi började med mer grått, beige och ljusgrönt för några år sedan för att sakta men säkert ta in allt fler och starkare färger. Det känns ovant och lite exotiskt, men Yvonne Karlsson, certifierad färgsättare för Alcro, påminner gärna om att vi historiskt sett är ett betydligt mer färgstarkt släkte än vi tror:

– Pendeln svänger mot en ökad användning av färg och det är ganska naturligt efter allt det vita som varit. Ser man längre tillbaka i tiden har vi faktiskt haft en ganska kort vit period. Backar vi tillbaka till 1990-talet var våra hem betydligt mer färgstarka med koboltblått till exempel.

Stefan Nilsson håller med om att färg dominerar.

– Det låter kanske märkligt att en trendexpert säger att trenderna saknas, men det är lite så. Det är inget aktivt eller politiskt ställningstagande kring antikonsumtion vi gör, vi är bara lite ointresserade av att köpa nytt just nu. Och då kommer mycket att handla om färg i stället.

Han menar att hemmet förvandlas genom att vi målar om hela väggar och golv till stora färgfält, snarare än att förnya genom en ny kökshandduk och några soffkuddar. Den gamla soffan med många år på nacken får också nytt liv genom att den plötsligt får stå mot en rosa vägg i stället mot en vit.

Förutom mycket färg handlar hösten också om hållbarhet. I stället för att utropa vissa material som mer populära än andra ser Stefan Nilsson att vi väljer de material vi gillar oavsett vad som är modernt, och är lite mer noggranna med dess ursprung. Olika certifieringar är på tapeten, som FSC för trä och GOTS för textilier. De märkningarna innebär att produkterna har tillverkats på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, både vad gäller människor och miljö.

– Vi köper gärna svensk sten tack vare korta fraktvägar och så vidare. Medvetenheten ökar för varje år, och ska vi köpa något alls just nu så vill vi att det ska vara spårbart. Alternativt vintage förstås, säger Stefan Nilsson.

Fyra trender hösten 2017

1. Naturmaterial

I linje med vårt ökade hållbarhetstänk gillar vi saker som slits vackert, som får patina. Läder, sten och massivt trä håller i längden, liksom ull och linne, gärna med etablerade miljömärkningar. Vi gillar närproducerat och närodlat, och köper gärna begagnat. Tack vare det här naturliga tänket håller även jordfärgerna fortfarande fanan högt bland alla andra starka färger. Den som föredrar brunt, beige, grönt och blått kan alltså andas ut.

2. Färg

Den allra tydligaste trenden i höst är att vi vågar mer färg. Alla går bra, det viktiga är att vi själva trivs med dem. Men i inredningsföretagens höstsortiment ser vi lite extra mycket rosa och grönt i olika nyanser, med gult som en liten och något svårare bubblare. Målarfärgen blir vårt främsta redskap för att införa färg, men även stora mattor gör våra hem ombonade, färgstarka och trendiga i höst. Vill vi experimentera är målarfärg enklare än tapeter, men även färgrika tapetvåder är populärt just nu.

3. Småmöbler

Vi är lite konsumtionströtta och väntar med de större investeringarna ett tag. Vår gamla soffa och vårt hyfsat fräscha kök duger än. Kanske flyttar vi till mindre boenden för att ha anledning att minska på prylarna, skala ned våra omkostnader och leva enklare. Då kommer de små, flexibla möblerna väl till pass – små bord och pallar gör hemmet lättmöblerat och flexibelt, och är en lagom stor investering när shoppingsuget är svagare än vanligt.

4. Art Déco-elegans

En säsong när egentligen alla stilar fungerar (industriellt, bohemiskt, nordiskt …) finns det ändå en estetik som lyser lite starkare än alla andra. Det lite dekadenta och lyxiga 1920-talet med art déco-former, sammet och guld har redan varit med några säsonger, men visar inga tecken på att mattas av. Tvärtom – framför allt sammeten är överallt i höst. Den gör sig extra bra i juvelfärger som smaragdgrönt, mörkblått och vinrött, men även i pudrigt rosa och dimgrönt.

