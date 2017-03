1950-talet lever hemma hos Gösta Jansson

Gösta Jansson bor i en rymlig tvårumslägenhet på Hagalund. Det skulle ha varit en helt ordinär våning om det inte varit för alla möbler, tyger och prylar som bär 1950-talets och 1960-talets signatur.

– En del säger att det ser ut som ett museum här. Det är inget problem, det är en intressesfär att leva i. Problemet är att det är så mycket prylar att man inte vet var man ska göra av dem, säger han.

Gösta Jansson är fyrtiotalist och var tonåring på 1950-talet när begreppet först myntades. Det är den tidens populärkultur som är essensen i hans 1950-talsvurm från musik till prydnadssaker.

– Det hände mycket och man påverkades starkt från 12-årsåldern och uppåt av kompisar, vänner, bekanta och förälskelser, säger han.

I hallen möts blickarna av affischer, bland andra en filmaffisch för James Dean i 1950-talsfilmen Ung rebell. I köket sitter en effektfull lilablå affisch från filmen Rififi som kom 1955.

På den tiden visade Folkets hus i Borlänge de senaste filmerna. Numera håller Maximteatern till där.

– I Borlänge gick alla de franska filmerna upp på Folkan ända upp till Brigitte Bardot och Eddie Constantine som var en riktig hårding, minns Gösta.

Själv blev Gösta Jansson tidigt engagerad och ledare för aktiviteter i nykterhetsrörelsen IOGT-NTO.

– Det handlade inte främst om nykterheten utan var ett ställe där ungdomar hade möjlighet att träffas. Vi var ett helt gäng som hade både onsdags- och söndagsdanser. Fritidsgårdar fanns inte. Folkrörelserna var mycket större på den tiden och det fanns ordenshus och bönehus i varenda by.

Han blev senare anställd på IOGT-NTO och reste bland annat runt och ordnade filmvisningar för barn. Numera föreläser han och visar bilder från gamla Borlänge, och jobbar med Rädda bilden-gruppen som ger ut en bok om 1960-talet till jul.

Gösta kan berätta om historiken kring de olika föremålen han samlar. Han har också minnen på lager från ungdomen. Han var med i utkanten då ett känt slagsmål utspelade sig mellan falu- och borlängeungdomar i Falun. Sparade tidningsartiklar från Dala-Demokraten 1957 talar om ungdomskravaller, och att 16 ungdomar satt i arresten i det nutida Rådhuset.

– Killar från Borlänge hade varit och tafsat på några tjejer från Falun. Ungdomar från Borlänge åkte till Falun för att ha ett uppgjort slagsmål. Från början var det en mindre grupp. Det spred sig och det kom busslaster. Men när polisen började plocka in ungdomarna fick de en gemensam fiende och skrek att polisen skulle släppa deras kompisar.

– Vid torget kom en kriminalare ut och ropade att de skulle spola gatorna rena från slödder. Det kom ett par brandbilar med sprutor och jagade folk genom hela centrum. Vanligt folk som kom ut från biograferna blev nedsprutade med vatten. Man satte in bussar på Holmtorget där folk kunde gå in och torka. Det var strax före nyårsafton och fem minusgrader. Vattnet frös till is på bilrutorna.

Ett par kompisar till Gösta försökte undkomma vattenkanonerna i en portgång men blev genomblöta. Själv kom han till Falun med buss när den värsta dramatiken var över.

Affischerna hemma hos Gösta Jansson visar hans stora intresse för 1950-talets populärmusik. Men hans störste idol är kanske inte den mest kände. En affisch föreställer Gene Vincent, med genombrottslåten Be-bop-a-lula 1956.

Gösta Jansson upptäckte sångaren då hans låt spelades i Radio Luxemburg. Gene Vincent gjorde ett enda Sverigebesök, 1964. Hemma hos Gösta Jansson finns skivor och biografier om Gene Vincent and his Blue caps bevarade.

Gösta bär själv en ljusblå keps den här dagen och den har favoritbandet inspirerat till.

– Jag gick till hattfabriken CTH och bad att få en keps uppsydd. Den första hade jag i tre-fyra år. Den här är nytillverkad men även den är uppsydd hos CTH, säger han.

Gösta Jansson var den som startade CTH:s fabriksmuseum i Borlänge tillsammans med Kent Vikström.

Gösta Jansson spelar förstås sina skivor på tidsenliga skivspelare. Han har flera mindre sådana. Men i vardagsrummet står också en radiogrammofon med utfällbar radio och automatisk skivmatare.

– Drömmen vore att hitta en TV med radiogrammofon med inbyggt barskåp. Det finns tysktillverkade och de går att hitta på nätet. Men det kostar ju. Man kan hoppas springa på en på Emmaus, säger Gösta, som tycker det var lättare att göra fynd förr.

– Det skrivs så mycket om populärkultur numera, säger han.