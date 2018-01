10 stilnycklar 2018 – rött, mönster och svulstiga detaljer

Inom inredning går trendskiftena i ganska maklig takt och flera trendspår går alltid parallellt. Dessutom finns det flera stilar som aldrig blir riktigt omoderna, utan ses som klassiska och tidlösa.

Det som känns lite nytt är att trenderna allt mer kommit att handla om hur vi beter oss och vad som händer i samhället. Trendexperten Stefan Nilsson ser till exempel tydliga tecken på att moral blir en viktig trend 2018. Det innebär till exempel att vi som konsumenter kommer att vilja veta hur det vi köper är producerat och av vem, så att vi inte bidrar till miljöförstöring eller dåliga arbetsvillkor.

- Jag tror att vi kommer att se en slags "metoo-effekt" även inom inredningsvärlden, där det blir viktigt att företagen vi handlar från har en god moral och står för bra värderingar. Inom modevärlden har statement-t-shirts med politiska budskap kommit tillbaka, och jag blir inte förvånad om vi kommer att se något motsvarande på tallrikar, posters och kuddfodral inom inredningen, säger Stefan Nilsson.

Allrummet, mellantinget mellan vardagsrummet och köket, blir också allt viktigare i våra hem. Vi delar inte längre in vår boendeyta lika tydligt i sovrum, vardagsrum, kök och matrum, utan i stället har vi större sociala ytor med många funktioner. Allrummet är ett rum där vi gör allt från att laga mat och umgås till att vara kreativa eller göra läxor.

Vi börjar också bli allt mer intresserade av delningsekonomi, av att till exempel hjälpas åt, ha delad vårdnad om olika saker och att till och med bo mer kollektivt.

- Det materiella får lägre status och vår relation till hemmet förändras, vi börjar fokusera mer på att dela saker med varandra, säger Stefan Nilsson.

När det gäller det estetiska så har det under flera säsonger pratats om att vi kommer att ta in mer färg i våra hem, men än så länge har det inte riktigt slagit igenom på bred front. Även 2018 förespråkar trendexperterna mycket färg, och nu är det främst den röda paletten som är på tapeten. Hela färgskalan, från "gammelrosa" via klart "protestrött" till mörkt vinrött, terracotta och lila är trendig. Den sistnämnda, "Ultra violet", har också utsetts till årets färg 2018 av kulörföretaget Pantone.

Vi kombinerar gärna det röda och rosa med olika nyanser av gult. Det grafiskt svart/vita är också tillbaka och vi kommer se en hel del grönt, inte minst i form av stora gröna växter inomhus, enligt Stefan Nilsson.

- Jag tror också att vi kommer att börja intressera oss mer för hur färgerna påverkar oss som personer, en slags hälsoaspekt av färgsättningen. Den klassiska färganalysen är tillbaka, och vi kommer nog också se fler tekniska lösningar som har med färg att göra som telefoner där vi till exempel kan stänga av det blå ljuset i skärmen för att må bättre.

Det kan låta som att vi stilmässigt enbart ska inreda väldigt färgglatt, men vid sidan om det kulörstarka kommer också en mer nedtonad, allvarlig och minimalistisk trend. Där är det i stället patina och slitage som blir viktigt. Arvegods, auktionsköp och loppisfynd blir viktiga, och allt behöver inte vara i nyskick. Tvärtom faktiskt.

- Vi vill åt det "perfekta imperfekta", där vi har få men väldigt noga utvalda saker med lagom mycket skavanker. De får gärna vara ärvda och unika, säger Stefan Nilsson.

En ny inredningssäsong brukar också betyda att vi blickar tillbaka i tiden, och så även i år. Denna gång stannar tidsmaskinen på 1980-talet, vilket gör att plasten gör en slags comeback i våra hem. Trots vårt väldigt medvetna miljötänk och vår vurm för naturmaterial kan vi nog inte låta bli att flirta lite med det glada och kitschiga 1980-talet. Här väljer vi däremot kanske en eller två roliga plastsaker snarare än femton. Plast är dessutom lätt att återvinna – kanske hittar vi något intressant i återvunnen plast?

I år är det närmast oavgjort mellan de varma och de kalla metallerna, varken mässing eller krom smäller särskilt högt.

- Vi ser inte särskilt mycket metaller alls faktiskt. De metaller som syns är främst kalla, det vill säga i silvertoner, men framför allt är metallföremålen pulverlackerade med en färg, säger Stefan Nilsson.

För den som inte nöjer sig med färg kommer det nog som en kul nyhet att även mönster är en stor trend. Det storblommiga är tillbaka på allvar, som en motreaktion mot allt minimalistiskt som har präglat de senaste åren. Här kikar vi bakåt i tiden, på barocken och 1600-talet, men gör moderna tappningar av dem.

- Vi vågar lite mer, både vad gäller färg och mönster, men här i det stilrena Skandinavien går vi knappast all in. I stället kanske vi låter en enda svulstig barockspegel i guld stå lutad mot väggen, säger Stefan Nilsson.

Mattan är den enskilda produkt som blir viktigast, vi riktar blicken mer mot golvet än mot väggarna och där finns möjlighet att ta in både färg och mönster i hemmet.

Maria Soxbo/TT

Tio stilnycklar 2018

1. Röd färgskala, från rosa via rött till lila.

2. Färganalys och hälsoaspekten av färganvändande.

3. Stora gröna växter.

4. Grafiskt svart och vitt.

5. Det "perfekt imperfekta" – vacker patina.

6. 1980-talet är tillbaka, och med den plasten.

7. Pulverlackerad metall i färg.

8. Storblommigt och andra kraftfulla mönster.

9. En svulstig detalj som bryter av mot det skandinaviska.

10. Mattor i fokus.

För Plus-kunder och prenumeranter:

► De 10 mest klickade hemmen i länet 2017 – nummer 1 är fortfarande till salu: "Man porrsurfar"

►På besök hos ”Idol-Olivia” i Hökåsen: ”Jag får panik om jag ser en hink”