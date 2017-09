Polisen varnar för rosförsäljare som har bestulit äldre: "Blev bortjagad"

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Många döms men långt ifrån alla betalar – mer om hur skadestånd fungerar

Allt fler luras på pengar – här är bedragarnas vanligaste knep och så skyddar du dig

Många rattsurfar – trots vetskap om att det är en trafikfara: "Det kan tyckas paradoxalt"

SÅ KÖPER DU PLUS

Via sin Facebooksida går Polisen i Dalarna ut med en varning för en bedragare som har lurat äldre människor på pengar i Rättvik och Mora, genom att utge sig för att sälja rosor för att samla in pengar till behövande barn.

– Det handlar om tre fall totalt, fördelat på Rättvik och Mora. Sedan har det varit ett försök också, där den misstänkte bedragaren blev bortjagad, säger Stefan Dangardt, Dalapolisens presstalesman.

Kan det ha varit fler fall som inte har anmälts ännu?

– Det kan det absolut. Och det kan ju finnas fall där de som blivit drabbade inte ens har märkt att de har blivit bestulna. Det är lite därför som vi vill uppmärksamma folk om detta. Och alla äldre människor ser ju inte vårt inlägg på Facebook, så vi vill att de yngre ska tipsa sina äldre anhöriga om detta och betona hur viktigt det är att de inte släpper in någon okänd människa, säger Stefan Dangardt.

Hur har det gått till?

– Det har skett på dagtid. Tjuven har ringt på dörren och utgett sig för att sälja rosor åt Svenska Kyrkan, eller för att samla in pengar åt behövande barn. Antingen har han blivit inbjuden i bostaden och då stulit pengarna eller så har personen som har öppnat dörren gått in i bostaden för att hämta pengar och då har mannen följt efter in i bostaden. Signalementet är detsamma i samtliga fall, så vi tror att det är samma person, säger Stefan Dangardt.

Så här skriver polisen i varningen:

"ÅLDRINGSBEDRAGARE!!!

I Mora i går (läs torsdag), och Rättvik i dag (fredag) har en man i 30-årsåldern lurat sig in hos gamla människor och stulit pengar.

Han har utgett sig för att samla in pengar åt behövande barn, och att sälja rosor. Mannen beskrivs vidare som ca 160-165 centimeter lång, med normal kroppsbyggnad och kort mörkt hår.

Varna dina äldre anhöriga för denne man, och upprepa våra råd att de aldrig ska släppa in okända personer i sina lägenheter eller hus."

Polisen hänvisar även till sina råd om hur brott mot äldre och funktionshindrade kan förebyggas.

Hur du kan skydda dig inomhus:

Var kritisk mot okända besökare. Begär legitimation och försök att kontrollera den. Ofta finns telefonnummer för kontroll. Om du släpper in någon okänd person, var uppmärksam på att inte fler personer smiter in när du är distraherad.

Ha gärna ytterdörren låst när du är hemma, så att ingen tar sig in utan att du märker det.Förvara helst inte stora summor pengar hemma.

Undvik att förvara pengar och värdesaker synligt, till exempel i hallen. Förvara dem gärna inlåsta. Då kan en tillfällig besökare inte ta något.

Var försiktig med bankkort, bankomatkoder och även portkoder. Förvara inte koden till bankomatkortet tillsammans med kortet.

Fotografera gärna dina värdesaker och se över hur du förvarar dem.

Källa: Polisen Dalarna

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android