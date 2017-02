Singelolycka på E16 – körde in i mitträcket

Larmet kom in klockan 9.36 på tisdagen. Det var en personbil som kört in i mitträcket på E16 i riktning mot Gävle mellan trafikplats Lönnemossa och Ryggen. Enligt SOS Alarm kunde föraren av bilen själv köra in på en parkeringsficka efter olyckan.

Två personer var inblandade i olyckan men ingen behövde föras till sjukhus för vård.

Räddningstjänsten har lämnat platsen.

