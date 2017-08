Räddningstjänst och ambulans ryckte ut när två bilar kolliderade

Under fredagen larmades räddningstjänst och ambulans om en trafikolycka på Strandgatan i Mora kommun, där en EPA-traktor kört in i en annan bil bakifrån i samband med köbildning.

Föraren av den påkörda bilen fördes senare med ambulans till sjukhus.

– Det var en klassisk kökrock, den ena bilen stod still och den andra körde in i den bakifrån, säger styrkeledare Stefan Glad.