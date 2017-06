Larm om trafikolycka i Borlänge – personbil ska ha kört in i stolpe

Två enheter från räddningstjänsten i Borlänge och en ambulans skickades till olyckan som inträffade i närheten av Burger King i Borlänge . Enligt SOS Alarm ska ambulansen återvänt utan någon patient. En personbil ska av oklar anledning kört in i en stolpe och sedan backat in i en vägg. Polisen kallades till platsen där en man i 40-årsåldern togs in för provtagning och förhör.

– Vi misstänker drograttfylleri och har både provat, hört och kört hem den här mannen, säger Johan Wallenius, RLC-befäl på Region Bergslagen.

Det är ännu oklart exakt vad som hänt men ett vittne ska ha varit på plats vid händelsen.