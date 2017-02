Mannen tjatade till sig nakenbilder på minderårig flicka – döms till dagsböter för sexuell posering

Den nu dömde mannen är i 25-årsåldern och bosatt i Stockholmsområdet. I januari 2015 fick mannen och flickan kontakt via en hemsida på Internet och började sedan kommunicera via chattprogrammet KIK, där man både kan skriva till varandra och skicka bilder. Flickan var vid det aktuella tillfället under 15 år.

Mannen har i förhör berättat att han först skrev till flickan att han var 15 år gammal, trots att han var flera år äldre än så. Han kan inte förklara varför han gjorde så.

Enligt flickan tjatade mannen om att han ville ha nakenbilder på henne. Hon gav med sig och skickade ett par bilder på sig själv, både med och utan kläder på överkroppen. Efter detta mådde hon dåligt och kände sig lurad, besviken och bedragen.

Mannen har i sin tur berättat att han ville ha avklädda bilder på flickan, eftersom det var spännande. Han har även sagt att han inte reflekterade direkt över flickans ålder men att han sedan insåg vad han höll på med och då raderade allt samt tog bort chattprogrammet. Mannen förnekar brott.

Falu tingsrätt gör bedömningen att flickans berättelse och den skriftliga bevisningen styrker att flickan varit lättklädd på minst två av bilderna som hon skickade till mannen. "Bilderna har mot bakgrund av innehållet i korrespondensen som föregått dem haft en otvetydig sexuell karaktär. Agerandet utgör därmed sexuell posering", skriver tingsrätten i sin dom. Tingsrätten skriver även att brottet har begåtts både i Stockholm och i Borlänge.

Dessutom skriver tingsrätten i sin dom att den anser att mannen genom att upprepat be och tjata om att flickan skulle skicka nakenbilder på sig har förmått henne att utföra sexuell posering. "NN skall därför dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering", skriver tingsrätten.

Han döms till att betala 80 dagsböter á 50 kronor, totalt 4 000 kronor. Dessutom ska han betala 29 000 kronor i skadestånd till flickan samt betala 500 kronor till Brottsofferfonden.

