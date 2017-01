Flera trafikolyckor på samma ställe - gör att räddningstjänsten kontaktar Trafikverket

Under 2016 hade räddningstjänsten i Vansbro sammantaget 202 larm och det är 15 mer än under 2015. Det som sticker ut är larm och trafikolyckor och de har ökat från 28 till 41 larm under hela året.

Antalet brandlarm ligger exakt på samma som förra året, de åkte på sammantaget 18 brand i byggnad, vilket de även gjorde 2015.

De har haft några fler brandlarm, där det inte handlar om brand i byggnad. Det rör sig bland annat om brand i terräng.

– Det är helt avgörande avhur vädret är och hur torrt det är, vi hade en lite mer omfattande skogsbrand under året och det var i Gävunda, säger Bo Lundberg.

När det gäller trafikolyckor finns det flera tendenser som räddningstjänsten noterat under året.

Dels handlar det om att fler olyckor sker sommartid och egentligen inte har någon rikigt bra förklaring.

– Vi funderar på om folk kör lite för länge och för långt utan rast och helt enkelt blir väldigt trötta, men jag vill betona att vi inte har något belägg för det, men det skulle kunna förklara flera av trafikolyckorna, poängterar Bo Lundberg.

Under året har det varit flera olyckor i höjd med sågen i Rågsveden och det har även tidigare varit fler olyckor där. Men nu reagerar räddningstjänsten på att platsen sticker ut i statistiken och de kommer att kontakta Trafikverket för att få till åtgärder.

– Vi vet inte vad som ska göras, men en sak kanske är att sänka hastigheten på platsen, men det borde kanske även till fysiska åtgärder, så att det inte går att köra rakt över från Äppelbo och in till sågen, funderar Bo Lundberg.

Det kan handla om att påfarterna förskjuts i sidled och det byggs en refug, vilket skulle göra att det inte går att köra rakt över, utan att trafikanterna får göra ett par svängar.

– Uppenbarligen måste något göras och det är ganska omgående, framhåller Lundberg.

Även om det varit flera trafikolyckor under året, så har räddningstjänsten i Vansbro varit förskonade från någon dödsolycka.

– Det ,ärks tydligt att fordonen blivit säkrare de senaste åren, men samtidigt krävs det mycket mer av oss och den utrustning vi har för att plocka ut skadade som sitter fastklämda, poängterar Lundberg.

Även i Vansbro har de noterat en viss ökning av larm där det någon som larmat om trafikolycka utan att kontrollera hur det ser ut på olycksplatsen.

– Vi ser att det är så, men fortfarande har det inte blivit något stort problem.

När det gäller onödiga larm så hade de under året flera automatlarm från Smedbergsskolan, där elever tryckt in larmknappen.

– Vi hade ett möte med alla elever och förklarade konsekvenserna av detta och sedan dess har det blivit bättre, men det är kanske något man måste göra med jämna mellanrum, säger Bo Lundberg.