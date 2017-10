Efter flera villainbrott – nu går polisen ut med en varning till dalfolket

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Via sin Facebooksida går Polisen Dalarna ut med en varning, under rubriken "Ökning av villainbrott i Dalarna". Detta efter att två villainbrott skett i Borlänge under förra veckan och att tre villor i Falun har haft inbrott de senaste dagarna, det senaste skedde under måndagen.

"Polisen vill därför varna allmänheten i hela Dalarna. Håll gärna ögonen öppna på personer, bilar eller annat som undviker från det normala. Notera gärna registreringsnummer och dylikt, så underlättar det för polisen vid kontakt. Har du iakttagelser eller tips kan du kontakta polisen på telefon 11414", skriver polisen i sin varning.

Polisens råd till de som kommer att vara bortresta är att:

• Meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.

• Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är hemma.

• Ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.

• Ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.

• Undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.

• Undvik att skriva på Facebook, Twitter eller andra sociala medier att du är bortrest.

• Vidarekoppla telefonen.

Fler tips finns på polisens hemsida.

