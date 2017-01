Polisen har fått in en anmälan om bilinbrott. Under natten mellan fredag och lördag tog sig någon nämligen in i två lastbilar som stod parkerade på Skålmyrsvägen i Mora genom att krossa sidorutorna.

Det var vid anmälningstillfället dock okänt vad som eventuellt stulits.

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android