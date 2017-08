Stal smycken värda 35 kronor från församling – döms till fängelse

Enligt domen har mannen i början av augusti i år tagit sig in i Filadelfiakyrkans lokaler i Orsa och stulit en ask med smycken till ett värde av 35 kronor. Innan inbrottet har han även försökt ta sig in i en antikaffär i Orsa genom att rycka i dörren.

Den nu dömde mannen har under rättegången erkänt att han varit inne i lokalerna och slagit sönder fönster, men förnekat gärningarna och menat att han inte haft uppsåt att stjäla.

Han har också uppgett att han vid tillfället vad påverkad av alkohol och tabletter innehållande bensodiazepiner, vilket gjort att han inte minns alla händelser.

Tingsrätten gör bedömningen att mannen är skyldig till stöld och försök till stöld. Mannen blev villkorligt frigiven från en liknande dom i slutet av juli. Eftersom han återfallit i samma brottslighet kort tid efter frigivningen anser tingsrätten att annan påföljd än fängelse inte kan komma på fråga. Han döms därför till tre månaders fängelse.

Mannen ska även betala ett skadestånd till Filadelfiaförsamlingen på 250 kronor, och till ett fastighetsbolag med 10 000 kronor för lagning av fönster.

