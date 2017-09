Polisen jagade stulen bil – vansinnesfärden slutade med en krasch in i flera bilar

En patrull hörde av sig till polisens ledningscentral om en bil som vägrade att stanna i närheten av Vikmanshyttan. Det visade sig att bilen var stulen sedan tidigare i Säter.

Patrullen tog upp förföljande på den stulna bilen. Biljakten gick i hög hastighet i riktning mot Hedemora. Flera patruller var inblandade i förföljandet.

– Vi la ut en spikmatta som föraren körde över men fortsatte sedan med punkterade däck, säger Jan Matérne vid polisens ledningscentral region Bergslagen.

Vansinnesfärden slutade inne i Hedemora, där föraren av den stulna bilen förlorade kontrollen av fordonet och körde in i en parkerad bil.

– Den parkerade bilen studsar in i en bil framför och den i sin tur far in i bilen parkerad framför den. Totalt fick fyra bilar skador i kollisionen, säger Jan Matérne.

Föraren av den stulna bilen klarade sig utan skador. Han greps och fördes till polisstationen i Borlänge. Det är en man i 30-årsåldern.