Man försökte få barn att posera naken – döms nu för sexuellt ofredande

Mannen stod åtalad för att vid flera tillfällen under sommaren 2015 ska ha blottat sig för två målsäganden i Rättviks kommun, som båda var under 15 år vid tillfället, och även försökt förmå dem att visa sig nakna eller endast iförda underkläder via chattverktygen Skype, Kik och Facebook.

Mora tingsrätt dömer nu mannen på två punkter. Dels för hans försök att få ett barn att posera sexuellt, dels för sexuellt ofredande.

Samtidigt frikänns han på två punkter då han inte har utsatt bägge målsägande för dessa brott.

Mannen själv har i förhör förnekat gärningarna gällande försök av utnyttjande av barn för sexuell posering. När det gäller åtalspunkten som gäller sexuellt ofredande har han bestridit ansvar för brott, men erkänt att gärningen.

Mora tingsrätt dömer mannen till skyddstillsyn. Han ska även betala 10 000 kronor i skadestånd till en av de målsägande.

