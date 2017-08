Under onsdagen upptäcktes ett inbrott i ett fritidshus på Sollerön, Mora kommun. Vid anmälningstillfället var det inte känt vad som stulits men någon hade brutit sig in. Inbrottet tros ha skett någon gång under sommaren.

