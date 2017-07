Inbrott i en butik – någon ska ha krossat en ruta och tagit sig in

Polisen i Dalarna meddelar att det ska ha skett ett inbrott i en butik i Ludvika i helgen som var.

Enligt uppgifter ska någon ha krossat en ruta i ytterdörren och sedan tagit sig in i butiken. När personal kom in i butiken under måndagen såg de hur någon hade varit in i butiken och ryckt i lådorna.

I nuläget är det ännu oklart om något ska ha stulit från butiken. Det är även oklart om det finns någon misstänkt gärningsman.

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android

AT-APPEN: Alltid senaste nytt från avestatidning.com i vår app för IPhone och Android