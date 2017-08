Hade nazistfras på bilen – åtalas för hets mot folkgrupp

Mer för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Det var i maj i år som det pågick en större bilträff i en Stockholmsförort. En man i 20-årsåldern från Dalarna var på plats med sin bil när en polispatrull noterade två klistermärken som han prytt sin framruta med.

På det ena av klistermärket stod den ökända texten "Arbeit macht frei", vilket var en fras som nazisterna använde sig av under andra världskriget, och på det andra stod det "The KKK wants you".

Polispatrullen konsulterade sedan händelsen med justitiekansler Anna Skarhed och beslutade sig för att anmäla saken. Nu åtalas mannen vid Attunda tingsrätt för hets mot folkgrupp.

Klistermärkena uttrycker enligt åtalet missaktning för andra folkgrupper med anspelning på bland annat ras och etniskt ursprung.

Mannen förnekar brott.

