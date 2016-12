En man ska, under en festkväll under senvåren 2015, ha hotat två ordningsvakter till livet efter att dessa hindrat den misstänkte gärningsmannen hindrat honom från att komma in på en krog i Borlänge. Det framgår av den stämningsansökan som lämnat till Falu tingsrätt.

Mannen åtalas nu för hot mot tjänsteman på två punkter. Mannen förnekar brott.