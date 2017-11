Strax efter klockan 02.00 under natten till söndagen kallades polisen till en adress i Smedjebacken där en berusad man olovligt ska ha tagit sig in i en altan. Mannen upptäcktes av en granne och hans bekant då mannen ska ha börjat kasta omkull möbler på altanen då han försökt ta sig in i en villa. Personerna fick omkull mannen och kunde hålla kvar honom på platsen tills polisen anlänt.

Mannen togs in av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (Lob).