Befarade explosionsrisk vid brand på lantbruk

Vi sände live från branden:

Larmet om en brand i en ladugård inkom till Sos Alarm klockan 10:42. När räddningstjänst från fyra brandkårer kom till platsen var branden fullt utvecklad i en länga med snickeri och lägenhetsdel. Lågor slog upp genom taket.

Räddningstjänsten fick uppgifter om att det fanns två Acetylentuber i byggnaden. De kunde i så fall innebära risk för explosion.

– Det råder en osäkerhet, det kan finnas två tomma tuber, sa insatsledare Per Stridde då. Och trots att de är tomma innbär de ändå en fara.

– Just Acetylentuber är lömska och svårhanterliga, säger han.

För att kunna undersöka dem säkert ställdes containrar upp som ett skydd mot den intill-liggande järnvägen.

– Vi gjorde kontroller på dem, både temperaturkontroll med vatten och undersökte dem med värmekameran, säger Per Stridde. Och de visade sig vara i ofarligt skick.

Branden var omfattande.

– Det fanns spridningsrisk tidigare men då taket rasat in är spridningsrisken mindre nu när elden kan gå rakt upp genom taket i stället för att sprida sig vidare i byggnaden, förklarade insatsledare Per Stridde.

Det blåste stark vind på platsen men åt rätt håll ur spridningssynpunkt.

I den brinnande byggnaden fanns också en lägenhet och det var en boende i lägenheten som själv larmade om branden. Inga personer skadades i branden.

Branden kommer att fortsätta bevakas till den brunnit ut.

– Vi har valt att inte släcka den utan låta den brinna ut under kontrollerade former. Det kommer vi att jobba med hela natten. sägert insatsledaren Per Stridde.

Vad som orsakade branden är ännu oklart. Men den ska ha startat i verkstadsdelen.

