Bilförare döms för grovt rattfylleri – tingsrätten anser att hans förklaring är en efterhandskonstruktion

Den nu dömde mannen är i 55-årsåldern och bosatt i Hedemora kommun.

Dagen före julafton, den 23 december i fjol, körde mannen bil på riksväg 70 söder om Borlänge. Han stannade vid en rastplats i närheten av Borlänge Värdshus och när polisen senare kom till platsen blåste mannen positivt i ett alkoholtest. Mannen hade 0,68 milligram alkohol per liter utandningsluft, vilket motsvarar 1,36 promille alkohol i blodet. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille alkohol i blodet.

Ett vittne har berättat att han åkte bakom mannen på riksväg 70 och att mannens bil framfördes otroligt vingligt och utnyttjade hela vägbanan. Dessutom varierade hastigheten mellan 60 km/tim till 100 km/tim. Slutligen ringde vittnet polisen, som dök upp när mannen hade svängt in på rastplatsen vid Borlänge Värdshus.

Poliserna som anlände till platsen har vittnat om att mannen sade att det var någon annan som hade kört bilen. Poliserna uppfattade det som att mannen var berusad och han blåste även positivt i alkoholtestet.

Mannen själv har berättat om att han under dagen höll på att byta däck och då drack tre öl. Sedan åkte han mot Borlänge. Under färden skickade han flera sms. Han stannade på rastplatsen och tänkte lämna bilen där och gå in till stan. Efter att ha stannat bilen hävdar mannen att han tog upp en flaska whiskey och drack ur den.

Han fick panik när polisen knackade på rutan och det var därför som han uppgav att det var någon annan som hade kört bilen. Mannen förnekar brott.

Falu tingsrätt anser att det är utrett att mannen körde bilen och att han var berusad. Mannen förklaring om att han hade druckit whiskey först efter att ha parkerat bilen, så kallad eftersupning, anser tingsrätten vara en efterhandskonstruktion.

Mannen döms även för grov olovlig körning efter att ha kört bil på Järnvägsgatan i Säter den 22 juli i år, trots att hans körkort var återkallat. Mannen har erkänt det brottet.

Falu tingsrätt finner därmed att mannen har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri och grov olovlig körning. Han döms till villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst. Tingsrätten påpekar i sin dom att om fängelse har valts som påföljd så hade mannen dömts till en månads fängelse. Han ska även betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

