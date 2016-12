Publikrekord och årets sista seger för IFK: "Det känns bättre och bättre"

Hemmalaget fick en riktig kanonstart med två snygga mål innan klockan hade tickat upp till tio minuter. Ett av målet gjordes på hörna, något som varit ganska sällsynt hos IFK de senaste matcherna.

Västanfors IF blev något tagna på sängen men jobbade si in i matchen genom den farliga anfallaren Fredrik Rydberg som sticker på det mesta. Men det var Mattias Eriksson som klämde in första målet för gästerna. När första halvleken blåstes av ledde Rättvik med 3–1 efter att Robin Hellqvist avslutat i mål efter.

Andra halvlek inleddes med att bortalaget satsade mycket på långa bollar på en ensam anfallare som skulle försöka ta ner den bland alla vita tröjor. Långbollarna kom både från backar och målvakten för dagen som hette Adam Johansson.

Ingen vidare framgång med långbollarna för Västanfors även om man lyckades skaka Rättvik något efter 3–2-målet. Istället tog Rättvik över mot slutet och lyckades sätta spiken i kistan genom det fjärde målet.

Robin Nywertz, som för övrigt gjorde tre mål för Västanfors i senaste matchen, saknades i truppen inför lördagens match. Kanske hade Rättvik fått det lite tuffare om brorsan till hemmalagets Jesper Nywertz innefunnit sig på planen för gästerna.

Efter matchen summerar tränaren Gusse Bjernulf årets sista match.

– Jag tycker vi blir bättre och bättre över säsongen. I matchen har vi någon liten svacka men jag tycker att det är väldigt bra i första halvlek. I andra krånglar vi till det och blir lite nervösa, säger Bjernulf.

Hur firar ni segern då?

– Jag tror grabbarna ska bada bastu efteråt men vi ledare är nog för gamla, vi måste nog hem och vila efter det här, skämtar Gusse Bjernulf.

IFK Rättvik – Västanfors IF

4–2 (3–1, 1–1)

Första Halveken: 1–0 (1,02) Jesper Nywertz (Henrik Cervin), 2–0 (9,56) Marc Samuelsson (Karl Jonsson), 2–1 (23.22) Mattias Eriksson (Johan Andersson), 3–1 (29.01) Robin Hellqvist (Marcus Persson).

Andra halvleken: 3–2 (53.25) Robin Rebermark (Emil Kaup) , 4–2 (73,26) Tomas Hellberg (Rasmus Plan),

Skott: 14–8

Utvisningar: IFK Rättvik: 2x10 min. Västanfors IF: 2x10 min.

Domare: Tomas Behlander

Publik: 272