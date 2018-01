Mora kommun och kyrkorna samarbetar i fadderprojket

Regeringen har beslutat att ge kommuner medel för att underlätta för ensamkommande ungdomar som blir myndiga under asylprocessen och som vill bo kvar i vistelsekommunen för att slutföra sin skolgång. Det tillfälliga bidraget kan användas på det sätt kommunerna finner lämpligt och betalas ut per automatik utan ansökningsförfarande. För Mora kommun betalades 1 214 226 kronor ut i december 2017 och för 2018 betalas 607 113 kronor ut i början av 2018.

Medlen fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många ensamkommande ungdomar som är inskrivna som asylsökande i väntan på sitt asylbeslut den 30 juni 2017

Regeringen har därför valt att tillfälligt ge ett tillskott av medel till vistelsekommunerna så att kommuner som önskar låta ungdomarna bo kvar även efter 18 årsdagen i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd ska kunna göra det.

I Mora kommer kommunen, Svenska kyrkan och Centrumkyrkan samarbete och ansvarig för det praktiska arbetet kring de ensamkommande ungdomarna.

Kommunstyrelsen i Mora har beslutat att kommunen ska låta Nätverket Navet, en lokal konstellation, som arbetar med integration, fördela pengar och arbeta med de praktiska arbetet med genomförandet av att hitta fadderhem för de ungdomar, som vill stanna i Moa och slutföra sin skolgång i kommunen.

– Detta under förutsättning av kyrkorådet ställer sig bakom den här lösningen, säger Anna Hed, (C), kommunstyrelsens ordförande i MOra.

Ett antal ensamkommande ungdomar bor redan i familjer. Mora kommer inte att ha något boende för asylsökande kvar är alternativet att hitta ytterligare familjer för ungdomar, som väljer att vara kvar i Mora.

– Annars placerar Migrationsverket dem var, som helst i Sverige och de måste till exempel börja en ny skola, säger Britt-Inger Olsson ideellt arbetande och ordförande för Centrumkyrkan i Mora.

Under måndag kväll den 29 januari kommer ett informationsmöte att hållas i Centrumkyrka där framför allt familjer eller personer, som är intresserade att ta mot en eller två ungdomar för en ersättning. Högst 3000 kronor per ungdom och månad kan betalas ut och varje familj får ta mot högst två ungdomar.

– För närvarande bor ett 20-tal ensamkommande ungdomar hos familjer i Mora. I nästa steg handlar det om lika många, ett 20-tal ensamkommande ungdomar som behöver ett hem, säger Britt-Inger.

– Vi välkomnar hela det civila samhället i stort att undersöka alternativa lösningar. Vi är intresserade på alla lösningar av boende, säger Anna Hed.

Bidraget gäller under 2018 med en förutsättning att ungdomen är under fortsatt asyl-utredning och fyllt 18 år alternativt skrivits upp i ålder under perioden första juli 2017 till 30 juni 2018. Bidraget upphör då ungdomen får sitt beslut från Migrationsverket.