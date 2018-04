Lastbilarna går i skytteltrafik- I sista minuten förstärks skyddsvallen i Vansbro

Sedan arbetet startade på tisdagsförmiddagen har fem lastbilar gått i skytteltrafik. Jordmassorna hämtas och körs från vägbygget av nya sträckningen av E16 mellan Järna och Vansbro. I slutet av nästa vecka räknar man att arbetet med att förstärka skyddsvallen ska vara klar.

Den så kallade Norlinvallen anses som mycket viktig för att skydda tätorten från översvämningar. Ett problem som varit känt under flera år är att skyddsvallen sjunkit med upp till två decimeter på sina ställen. Vårfloden 1986 var det nära att vattnet skulle gå över skyddsvallen. Det är skälet till att kommunen nu beslutat att bygga en provisorisk förstärkning på cirka en halv meters höjd. Till hösten planerar man att bygga om och höja vallen rejält.

Under de närmaste dygnen visar väderprognoserna ett högtryck vilket ger varmare dagar, men också kallare nätter. Slår de prognoserna in innebär det en lugn utveckling av vårfloden och att vattenföringen i Västerdalälven förväntas öka långsamt under nästa vecka, Risken för höga flöden är ändå fortfarande hög.