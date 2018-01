Efter att läkaren uppmanades söka nytt jobb – facket kritiserar Försäkringskassan: "Det är absurt"

Säterläktaren Anders Bergquist blev sjukskriven för utmattningssyndrom i april 2017.

Därefter har han följt rehabiliteringsplanen och han var tillbaka i sitt arbete till 75 procent. Målsättningen var att jobba till hundra procent igen efter nyår.Den 7 december meddelade dock Försäkringskassan att sjukpenningen var indragen. Istället för att fortsätta rehabiliteringsplanen uppmanades Bergquist att skriva in sig hos Arbetsförmedlingen och söka ett nytt jobb.

Efter ett uppmärksammat debattinlägg hamnade Anders Bergquists fall i fokus efter att ha delats nära 15 000 gånger. Hanteringen av ärendet har fått facket att reagera.- I Anders fall, där han är på god väg att ta sig tillbaka, då rycker Försäkringskassan undan mattan. Någonstans har man accepterat en sjukskrivning inledningsvis, när det sedan börjar gå bättre slår man undan benen på människor. Man säger: "Nej, du får inte vara sjukskriven längre" Det är bakvänt, säger Gunnar Svärd, ordförande i distriktsläkarföreningen.I Anders Bergquists fall har Försäkringskassan fattat beslut enbart utifrån sjukintyget, vilket Gunnar Svärd anser kan slå fel.- Som läkare är man ofta hänvisad till de sex rader i Försäkringskassans formulär. Det är sällan tillräckligt för att beskriva hela läget. Man ska också komma ihåg att Försäkringskassan ibland får in undermåliga intyg, och det må vara hänt, men då måste man kräva in ytterligare material. Man borde föra en dialog med läkare och arbetsgivare. Det upplever vi inte ha fungerat.

